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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde feci kaza: Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde feci kaza: Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu-Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde, pancar yüklü tıra arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sonucunda otomobil kullanılamaz hale gelirken, tır sürücüsü kazayı fark etmedi. İncelemelerin ardından trafik akışı tek şeritli olarak sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli\'nde feci kaza: Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü
01.01.2024 - 23:38,
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Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde pancar yüklü tıra arkadan çarpan lüks otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu istikametine seyir eden Türkeş Sezer Şimşek (31) idaresindeki 06 Z 1996 plakalı Mercedes marka otomobil, Çankırı'dan yüklediği pancarları Kastamonu Şeker Fabrikası'na götüren M.B. idaresindeki 18 AAL 467 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks otomobil kullanılamaz hale geldi. Türkeş Sezer Şimşek kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazayı fark etmeyen pancar yüklü tırın sürücüsü M.B. ise, tünelden çıktıktan sonra arka lastiklerden çıkan dumanı fark ederek durdu. Araçtan inen tır sürücüsü M.B., kontrol ettiği tırın arkasında kaza belirtisi olduğunu fark etti. İhbar sonrası olay yerine Kastamonu ve Çankırı'dan trafik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, tünel içerisinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Tek şeritli olarak trafik akışının sağlandığı yolda, pancar yüklü tır ise güvenli bir noktaya çekildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Kastamonu, 15 Temmuz, Çankırı, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nde feci kaza: Tıra arkadan çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


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