Ilgaz Dağı'nda JAK Timleri Kayak Sezonunda Nöbet Tutuyor - Son Dakika
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Ilgaz Dağı'nda JAK Timleri Kayak Sezonunda Nöbet Tutuyor

Ilgaz Dağı\'nda JAK Timleri Kayak Sezonunda Nöbet Tutuyor

JAK timleri, Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde güvenliği sağlamak için nöbet tutuyor.

26.02.2025 13:21
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Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde nöbet tutan JAK timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere huzur ve güven veriyor.

Kayak sezonunun başladığı Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde gece gündüz demeden nöbet tutan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, kış sezonu boyunca yerli ve yabancı turistlere hizmet ederek, huzur ve güven veriyor. Yaralama, kaybolma ve mahsur kalma gibi olaylara karşı kar motorları ve dron desteğiyle daima teyakkuzda olan jandarma ekipleri, kayak merkezinde tatbikat ve eğitimlerine aksatmadan devam ediyor. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ilgaz Dağı'nda JAK Timleri Kayak Sezonunda Nöbet Tutuyor - Son Dakika

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