İliç Altın Madeni Davası Başladı - Son Dakika
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İliç Altın Madeni Davası Başladı

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İliç'teki altın madeninde 9 işçinin ölümüne neden olan heyelanın davasında 43 sanık yargılanıyor.

18.03.2025 10:46
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Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

İliç'te Çöpler Altın Madeninde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 9 işçinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşması, 17 Mart 2025 Pazartesi başladı bugün de devam edecek. Davada, 5'i tutuklu 43 sanık, 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla yargılanıyor.

Duruşmayı hayatını kaybeden çalışanların ailelerin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, DEM Parti vekilleri ve parti heyetleri ile DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu takip etti.

09.00'da başlayan duruşmada, öncelikle fiziki olarak mahkemeye katılan tutuklu sanık Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı I. R. G.'nin ifadesi alındı. İfade, 17.10'da sona erdi. Olay günü, olay yerinin boşaltılması ile ilgili talimat verdiğini ve bu talimatı ile de birçok insanın hayatının kurtulduğunu belirten I.R.G.'nin avukatı tarafından tahliyesi ve beraati talep edildi.

Daha sonra SEGBİS üzerinden tutuklu sanık Proje Müdürü S. K. S.'nin ifadesine geçildi. Duruşmaya iftar nedeniyle ara verildi. İftardan sonra S.K.S, savunmasını tamamladı. S.K.S ifadesinde, suçsuz olduğunu ve yığın liç alanından sorumlu olmadığını söyleyerek, beraatini istedi.

I.R.G. ve S.K.S.'nin ifadeleri tercüman aracılığı ile alındı.

S.K.S'nin ardından duruşmada SEGBİS üzerinden diğer tutuklu sanıklar İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü S. Ç., INR Proje Koordinatörü Ö. A. ve Eski Kıdemli Jeoteknik Mühendisi A. R. K.'nin ifadeleri alınacak.

Hakim, hayatını kaybedenlerin aileleri hariç, STK'lar, kurumlar ve siyasi partiler de dahil olmak üzere, herkesin davaya müdahil olma taleplerini reddetti.

Duruşmaya devam edilmesi ve duruşmanın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor. - ERZİNCAN

İliç Altın Madeni Davası Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İliç Altın Madeni Davası Başladı - Son Dakika

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