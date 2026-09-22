İlk belirlemelere göre Amasya Merzifon\'da yolcu otobüsü şarampole uçtu, 24 kişi yaralandı

Amasya'da yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.