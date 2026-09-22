İlk belirlemelere göre Amasya Merzifon\'da yolcu otobüsü şarampole uçtu, 24 kişi yaralandı

İlk belirlemelere göre Amasya Merzifon'da yolcu otobüsü şarampole uçtu, 24 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Merzifon'da Has Ağrılı'ya ait yolcu otobüsü, Kayadüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı; yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, inceleme başlatıldı.
Amasya'da yolcu otobüsü, bariyerlere çarparak şarampole uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 24 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Has Ağrılı firmasına ait yolcu otobüsü, Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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