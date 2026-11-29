İlkadım'da barışmak için bir araya gelen iki kişi birbirini tabancayla yaraladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam barışmak için bir araya gelen iki kişi arasında kavga çıktı. Tarafların tabancayla birbirine ateş etmesi sonucu yaralanan iki kişi iki ayrı hastaneye kaldırıldı; polis inceleme başlattı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde barışmak için bir araya gelen iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, taraflar birbirlerini tabancayla yaraladı.
Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. (24) ile K.T. (49) arasındaki husumetten dolayı taraflar barışmak için bir araya geldi. Olay yerinde aralarında yeniden kavga çıkınca, K.T. ve R.A. tabancayla birbirlerine ateş etti. Yaralanan K.T., ambulansla Samsun Şehir Hastanesine, diğer yaralı R.A. ise Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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