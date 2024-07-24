İmam camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan şahsa böyle engel oldu - Son Dakika
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İmam camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan şahsa böyle engel oldu

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Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen bir şahıs, cami içinde kendine zarar vermeye çalıştı. Cami imamı olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi ve cemaatin yardımıyla bıçak alındı.

24.07.2024 19:40
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İmam camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan şahsa böyle engel oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen ve arkadaşıyla küstüğü için cami içinde bıçakla kendine zarar vermeye çalışan şahıs, cami imamının müdahalesiyle kurtarıldı.

Kurtköy Mahallesi Merkez Camii'nde meydana gelen olayda akli dengesi yerinde olmadığı öne süren O.K., küs olduğu arkadaşıyla barışmadığı için cami içinde yanındaki bıçakla kendine zarar vermeye başladı. Bunu gören cami imamı Muharrem Kiraz, olaya müdahale ederek şahsı etkisiz hale getirdi. Cemaatin yardımıyla şahsın elindeki bıçak alınırken, müdahale anı ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şahsın bıçakla kendine zarar vermeye çalışması, cami imamının olaya müdahale ederek şahsı kurtarması ve vatandaşların yardımıyla elindeki bıçağın alınması yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İmam camide kendine bıçakla zarar vermeye çalışan şahsa böyle engel oldu - Son Dakika

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