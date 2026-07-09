'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı

\'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü\' davasında açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı
09.07.2026 22:54
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Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında mahkeme, 6 sanığın yurtdışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verirken, jammer cihazının İBB envanterinde kayıtlı olup olmadığının sorulması için İBB'ye müzekkere yazılmasına hükmetti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı. Mahkeme, yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasına, Emniyet Genel Müdürlüğünden de kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesine hükmetti.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 8 Temmuz'da görülen 64. oturumunda açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı.

6 sanık yurtdışı çıkış yasağı adli kontrol şartı ile tahliye edildi

Mahkeme, Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan İnan Güney, eski Medya A.Ş. çalışanı etkinlik organizatörü Ceyda Kıryak, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, eski İSFALT Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Seyfullah Demirel ve Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal'ın tutuklulukta geçirdikleri süre, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, bu aşamada tutukluluktan beklenen menfaatin adli kontrol tedbiriyle sağlanabileceği, mevcut delil durumu ve bir kısım sanıkların dosyaya yansıyan sağlık durumları birlikte değerlendirildiğinde, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak, tahliyelerine ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

7 sanık hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin devamına hükmedildi

Tutuksuz sanıkların savunmalarının alınması için bir sonraki celse duruşmada hazır bulunmalarına karar veren mahkeme, sanıklar Ali Gül, Emrah Bağdatlı, Hakan Karademir, İbrahim Bülbüllü, Merthan Açıl, Murat Gülibrahimoğlu ve Sedat Gündüz hakkında tutuklanmalarına yönelik çıkartılan yakalama emirlerinin devamına hükmetti.

Mahkeme, 2014 yılından itibaren İBB hakkındaki tüm Sayıştay raporlarının istenilmesine de karar verdi. Mahkeme ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerine müzekkere yazılarak dosya kapsamındaki sanıkların bünyelerinde çalıştıkları dönemlere ilişkin bilgilerin gönderilmesinin istenilmesine hükmetti.

Mahkeme heyeti yargılamaya konu olan jammer cihazının İBB envanterine kayıtlı olup olmadığının bildirilmesi için İBB'ye müzekkere yazılmasına ve İstanbul Valiliği'ne müzekkere yazılarak Ekrem İmamoğlu'na uygulanacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yazılan yazıların bir örneğinin gönderilmesinin istenilmesine hükmetti.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak kimlerin jammer kullanabileceği hususunun bildirilmesi mahkeme tarafından kararlaştırıldı. Duruşma 17 Ağustos 2026 tarihine ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Mahkeme, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında açıklanan ara kararın detayları ortaya çıktı - Son Dakika

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