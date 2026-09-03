İmamoğlu davasında ara karar, Belediye Başkan Yardımcısı Akyüz ve Öztürk tahliye edildi
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Mahkeme, "Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında ara kararını açıkladı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verildi, duruşma 7 Eylül'e ertelendi.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında ara kararını açıklayan mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi.
"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ikinci duruşmasına 11'inci gününde mahkeme, tutuklu sanıklar yönünden değerlendirme yaparak ara kararını açıkladı.
Mahkeme, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Akyüz ve reklamcı Serkan Öztürk'ün tahliyesine karar verdi. Duruşma 7 Eylül Pazartesi gününe ertelendi.
Kaynak: İHA
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