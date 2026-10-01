İmamoğlu davasında cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tutukluluğunun sürmesini istedi

İmamoğlu davasında cumhuriyet savcısı tüm sanıkların tutukluluğunun sürmesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhuriyet savcısı, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasında tutukluluk durumuna ilişkin görüşünü sundu. Görüşte, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep edildi.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutukluluğa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı tüm tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Kaynak: İHA
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