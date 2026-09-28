İmamoğlu davasında Kemal Şahin suçlamaları reddedip iki okul yaptığını anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Şahinler Holding'in sahibi iş insanı Kemal Şahin, "Westside projesinin yapıldığı arsalar bize ait. Biz bu projede yalnızca arsa sahibiydik. Proje devam ederken belediye bizden iki tane okul istedi süreçte. Biz önce kabul etmedik, belediye ısrar etti. Belediyenin ısrarı üzerine çok düşündüm. Daha önce Çorlu'da bir okul yapmıştım. Konya'da da bir ilkokul yapmıştım. Bunu da düşünerek hayır işi olduğu için kabul ettim. Buna benzer birçok hayır işlerim vardır" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 24'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada tutuksuz sanık Zeynep Tezcan savunma yaptı. Tutuklu sanık Murat Kapki'nin avukatı olan Zeynep Tezcan, "Müvekkilim Murat Kapki'nin 4 adet taşınmazını tarafıma devretmesi suretiyle 'suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama' suçu tarafıma isnat edilmekte. Hakkımdaki suçlamayı hiçbir şekilde kabul etmiyorum. İsnada konu taşınmazların bir kısmının tarafıma devredildiği doğrudur. Ancak uyuşmazlık tapuda bir devir işleminin bulunup bulunmadığında değildir. Asıl burada değerlendirilmesi gereken, bu taşınmazları hangi hukuki ve ekonomik sebeple, hangi bilgiyle ve hangi iradeyle devraldığımdır. Ben Murat Kapki'nin malvarlığını yöneten, gizleyen veya koruyan bir kişi değilim. Kendisinin 2014 yılından beri avukatlığını yapmaktayım. Uzun yıllar boyunca da verdiğim hukuki hizmetlerin karşılığını tam olarak da tahsil edemeyen bir avukat olarak burada bulunuyorum. Murat Kapki ile 2014 yılından beridir kapsamlı hukuki hizmet vermekteyim. Kendisinin her türlü hukuki işleriyle ilgilenmekteyim. Buna karşılık avukatlık ücretlerim düzenli şekilde kendisi tarafından ödenmemiştir. Müvekkillik ilişkisini ve devam eden işlerin sürdürülmesini gözeterek uzun süre cebri tahsil yoluna da başvurmadım. Ancak alacağımı farklı tarihlerde talep ettim. 2025 yılına geldiğimizde kendisinin ofisine giderek artık sene başı geldiğini, yeni bir yıla geçtiğimizi, tüm alacaklarımı tahsil etmek istediğimi kendisine beyan ediyorum. Müvekkilim ise nakit ödeme konusunda müsait olmadığını belirterek, alacağıma karşılık üç taşınmaz vermeyi tarafıma teklif etti. Ben de hayatın olağan akışına uygun olarak alacağımı tahsil etmek amacıyla teklifini kabul ettim. Ben Murat Kapki'den taşınmazlarını bana devretmesini kendim istemedim, ben alacağımın ödenmesini istedim. Dosyada dördüncü taşınmaz olarak değerlendirilen taşınmazın hukuki ve ekonomik sebebi tamamen farklıdır. Dördüncü taşınmaz Silivri'de bulunan bir taşınmazdır. Bu taşınmaz benim ve eşimin kendimiz ödeyerek satın almış olduğumuz bir taşınmaz olup bu dosyayla hiçbir alakası ve ilgisi bulunmamaktadır" şeklinde savunma yaptı.

"Belediye bizden iki tane okul istedi, önce kabul etmedik, belediye ısrar etti"

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan tutuksuz sanık Şahinler Holding'in sahibi iş insanı Kemal Şahin ise, "Westside projesinin yapıldığı arsalar bize ait. Biz bu projede yalnızca arsa sahibiydik. Bu, çok büyük bir projedir. Bu yüzden 5 inşaat şirketi ile yüzde 50 hasılat paylaşımı yöntemi ile anlaştık. Proje devam ederken belediye bizden iki tane okul istedi süreçte. Belediye okullar için meclis kararı da almıştı. Biz önce kabul etmedik. Belediye ısrar etti. Belediyenin ısrarı üzerine çok düşündüm. Daha önce Çorlu'da bir okul yapmıştım. Konya'da da bir ilkokul yapmıştım. Bunu da düşünerek hayır işi olduğu için kabul ettim. Buna benzer birçok hayır işlerim vardır. Bizim projemiz yapıldığında bin 300 aile gelecekti oraya ve çok çocuk gelecekti. O bölgede okul yapılacaktı. Onun için ben kendim düşündüm, bu yüzden belediye ile protokolü imzaladık. Belediyenin gösterdiği iki adet arsaya 24 ve 12 sınıflı iki okul yaptırdık. Belediye okulunun inşaatını Asoy İnşaat'a vermek istemiş. Bu nedenle biz de Asoy İnşaat'a verdik. Faturaları banka yoluyla ödedik. Okullar Milli Eğitim'e devredildi. Bize de bir onur plaketi verdiler sağ olsunlar. Bu projede yaptığımız tek şey budur. Ödeme dekontları da dosyalarımızda hazırdır" dedi.

"Hayır yapmaktan başka hiçbir şey yapmadım"

Şahin, "Ben hayır yapmaktan başka hiçbir şey yapmadım. Bu yüzden suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum. Ben devletimizden ve Almanya'dan üstün hizmet madalyaları aldım. Bugüne kadar on binlerce öğrenciye burs verdim. Dört kıtada yüz binlerce insana iş verdim ve devam ediyorum. 40 yıllık iş adamı olarak devletimize milyarlarca döviz kazandırdık. ve muntazaman vergilerimizi ödedik. Hakkımda verilen yurt dışı yasağı bana ve ülkemize çok büyük zararlar veriyor. Bu nedenle öncelikle yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını istiyorum ve beraatımı istiyorum" şeklinde konuştu.