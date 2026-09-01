İmamoğlu Davasında Tutuklu İBB Müdürü Elçin Karaoğlu: Hak Etmediğim Tutukluluk Halini Kaldırın

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuklu sanık İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu, "Adıma kara çalacak hiçbir olaya karışmadım. Hak etmediğim bu tutukluluk halini kaldırmanızı talep ediyorum" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasına 9'uncu gününde devam edildi. Duruşmada tutuklu sanıkların ve avukatlarının tahliye taleplerinin alınmasına devam edildi. İddianamede örgütün kuruluşundan itibaren içerisinde yer aldığı ve sosyal yardım adı altında rüşvet olarak temin edilen hediye çeklerinin organizasyonunu yürüttüğü aktarılan İBB Boğaziçi İmar Müdürü tutuklu sanık Elçin Karaoğlu, savunmasında, "Ben bir örgüte üye değilim, olmadım, olmam. Kimseden yasa dışı bir talimat almadım, vermedim. Yönlendirmede bulunmadım. Yasa dışı bir suç örgütüne hizmet etmek anlamına gelecek hiçbir davranışım yoktur. Benim bağlı olduğum tek kurum devletimdir. Aksi yöndeki iddialar tamamıyla uydurma, gerçekliği olmayan, bilgiye dayanmayan iddialardır. Görev yaptığı 26 yıl boyunca başını öne eğecek hiçbir işin içinde olmamış bir memur, bir kamu görevlisi olarak karşınızdayım. Adıma kara çalacak hiçbir olaya karışmadım. Hiç hak etmediğim bu tutukluluk halini kaldırmanızı talep ediyorum" dedi.

"Tahliyemi talep ediyorum"

İddianamede, firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket ettiği ve örgütün Cebeci Maden sahasında kurduğu kaçak döküm sisteminin mali işlerinden sorumlu olduğu belirtilen Adem Başer ise, "Ben Murat Gülibrahimoğlu'nun genel müdür yardımcısı değilim. Kuzey Grup bünyesinde çalışan yaklaşık 10 tane genel müdür yardımcısı bulunmaktadır. Ben sadece taş ocağı işini yapan Güney Cebeci şirketinde genel müdür yardımcısı olarak çalıştım. Kaçak döküm sisteminin kurulmasında rol aldığım iddiası vardır. Fakat hangi toplantılara, hangi görüşmelere ve kimlerle katıldığım konusunda bir tespit yoktur. Böyle bir görüşmeye hiçbir zaman katılmadım. Geçimini sağlamam gereken bir ailem var, tahliye olmam durumunda hızlıca iş bulup çalışmam gerekiyor, tahliyemi talep ediyorum" şeklinde konuştu.

İddianamede firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'na bağlı hareket ettiği, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da çocukluk arkadaşı olduğu aktarılan Hakan Karanis ise savunmasında, "Hakkımda birtakım kamu zararına dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, Maden Kanunu'na muhalefet gibi suçlamalar vardır. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Ben kamuya hiçbir ürün satmamışımdır. Hayatımda bir madenin kapısından içeri girmemişimdir. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşma tutuklu sanıkların tahliyeye ilişkin beyanlarının alınmasıyla devam edilmek üzere yarına ertelendi.