İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 13. gününde, tutuksuz sanıkların savunması sırasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Sağlık ekiplerinin duruşma salonunda müdahale ettiği Türker'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildiği sırada tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 13'üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.

Duruşmada tutuksuz sanık savunması esnasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Türker'e sağlık ekipleri duruşma salonunda müdahale etti. Türker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, 3. Sayfa, Pınar, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı 93 yaşında oğlunu tüfekle öldürüp, gelinini yaralamıştı: Tutuklandı
Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı Bosna Hersek, Sırbistan ile ilişkileri en alt seviyeye indirme kararı aldı
Batman’da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama Batman'da bir ailenin Kürtçe konuştuğu için darbedildiği iddiasına Valilikten açıklama
Çekmeköy’de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada Çekmeköy'de otomobilin yol işaretleme aracına çarptığı kaza kamerada
Alanyaspor, Rize’den 3 puanla döndü Alanyaspor, Rize'den 3 puanla döndü
Gaziantep FK, Göztepe’ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı Gaziantep FK, Göztepe'ye deplasmanda 45 dakikada gol oldu yağdı

18:30
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
Vanlı Kara Haydar tutuklandı
18:15
Devrim Muhafızları: ABD’ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi
18:09
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
Alevlerle mücadele sürüyor: Antalya-Isparta yolu trafiğe kapatıldı
18:02
İç çamaşırından silahı çıkardı “Kocanın selamı var“ deyip kurşun yağdırdı
İç çamaşırından silahı çıkardı! "Kocanın selamı var" deyip kurşun yağdırdı
17:44
İsrail’den yaptırımlara misilleme İngiltere’nin Doğu Kudüs’teki konsolosluğu kapatılıyor
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor
16:37
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti Fark edilince bakın ne yaptı
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2026 19:01:28. #7.12#
SON DAKİKA: İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement