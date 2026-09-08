İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı
Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü davasının 13. gününde, tutuksuz sanıkların savunması sırasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Sağlık ekiplerinin duruşma salonunda müdahale ettiği Türker'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildiği sırada tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 13'üncü gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi.
Duruşmada tutuksuz sanık savunması esnasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı. Türker'e sağlık ekipleri duruşma salonunda müdahale etti. Türker'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › İmamoğlu davasının duruşmasında tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker fenalaştı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?