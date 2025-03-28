İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

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Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Pehlivan, ifadesinde Reform Vakfına gönderdiği 2 milyon 400 bin TL'nin 'bağış' olduğunu söyledi.

28.03.2025 19:56
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

"ÇALIŞKAN'I İYİ BİR ENTELEKTÜEL OLARAK TANIRIM"

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ı nereden tanıdığının sorulması üzerine Pehlivan, "Mehmet Ali Çalışkan'ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekalet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. Pehlivan, MASAK raporundaki Çalışkan'a 1 milyon 500 lira gönderdiği iddialarını reddetti.

2 MİLYON 400 BİN TL'LİK BAĞIŞ

Reform Vakfı ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorulan Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatı olması sebebiyle Vakfa üye olduğunu belirtti. Pehlivan, Reform Vakfına para göndermesiyle ilgili, "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim." ifadesini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturmanın, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmesi sebebiyle açıldığını savunan Pehlivan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca Mehmet Pehlivan hakkında "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçu ve "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında soruşturma başlatılmıştı. MASAK raporunda Pehlivan'ın, İBB'ye yönelik terör soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan ve Reform Vakfına ilişkin para hareketi tespit edildiği bilgisinin yer aldığı öğrenilmişti.

Pehlivan, soruşturma kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Pehlivan, ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Pehlivan hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını kararlaştırmıştı.

İmamoğlu\'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
Kaynak: AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanlığı, Mehmet Pehlivan, Ekrem İmamoğlu, Politika, İstanbul, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Szka788304:
    Bir avukat iki buçuk milyon bağış yapıyor ??? vallahi billahi haram olsun her kuruş bunlara 74 16 Yanıtla
  • Gakko 23:
    2 milyon 400 bin tl bağış yapmış maşallah savcı yemişmi bu palavraları 60 12 Yanıtla
  • Zafer Oztekin:
    Egonun trolleri bu habere herhalde yorum yapamazlar 49 9 Yanıtla
  • Nazim Akkuş:
    ulan troller sizinkiler milliyon dolar yapıyor gözünüz başka hiç bişey görmüyor 10 23 Yanıtla
  • Hakan1421:
    yalancı, senin gıramın ne ki 2 milyon bağış yapıyorsun 1 0 Yanıtla
  • 008294:
    bu dünyada yalan öteki dünyada ne diyecek acaba 0 0 Yanıtla
  • @abdyrahym:
    yobazdan deşilen sesin nerene kaçti ? 0 0 Yanıtla
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