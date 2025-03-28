İmamoğlu\'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan ve hakkındaki soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan Mehmet Pehlivan'ın savcılık ifadesine ulaşıldı.

"ÇALIŞKAN'I İYİ BİR ENTELEKTÜEL OLARAK TANIRIM"

İBB'ye yönelik "terör" soruşturmasında tutuklanan şüpheli Mehmet Ali Çalışkan'ı nereden tanıdığının sorulması üzerine Pehlivan, "Mehmet Ali Çalışkan'ı iyi bir entelektüel olarak tanırım. Kendisiyle ilgili öncesine dayalı bir vekalet ilişkisi yahut ticari bir ilişkim bulunmamaktadır." ifadesini kullandı. Pehlivan, MASAK raporundaki Çalışkan'a 1 milyon 500 lira gönderdiği iddialarını reddetti.

2 MİLYON 400 BİN TL'LİK BAĞIŞ

Reform Vakfı ile bir ilişkisinin olup olmadığı sorulan Pehlivan, İmamoğlu'nun avukatı olması sebebiyle Vakfa üye olduğunu belirtti. Pehlivan, Reform Vakfına para göndermesiyle ilgili, "Reform Vakfının üyesi ve bağışçısıyım. 2 milyon 400 bini bağış olarak gönderdim." ifadesini kullandı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Soruşturmanın, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmesi sebebiyle açıldığını savunan Pehlivan, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.