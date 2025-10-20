Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun "sahte diploma" duruşması öncesi gerginlik yaşandı. Duruşma salonuna girmek isteyen kalabalık, bariyerleri yıktı. Jandarma ile kabalalık arasında arbede yaşandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, diploma iptaline ilişkin yargılandığı davarının ikinci duruşması Marmara Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesinde gerçekleşecek. Duruşma öncesi izleyici olarak salona girmek isteyen kabalık ile jandarma görevlileri arasında gerginlik yaşandı. Alanda kurulan bariyerleri yıkarak duruşma salonunu önüne gelen kalabalık, içeri girmek istedi. Yaşanan arbede sonucu duruşma salonuna girişler kapatıldı.
Gerginliğin son bulmasının ardından duruşmanın başlaması bekleniyor. - İSTANBUL
İmamoğlu'nun Duruşması Öncesi Gerginlik: Kalabalık Bariyerleri Aştı
