İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından 198 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından 198 Kişi Tutuklandı

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul'da düzenlenen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanların sayısı 198'e yükseldi. Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 206 şüpheli gözaltına alındı.

26.03.2025 21:19
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Ekrem İmamoğlu'nun 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmasının ardından gerçekleştirilen yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılanlara yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklananların sayısı 198'e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen 2 ayrı soruşturma çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İBB binası ve bazı cadde ve sokaklarda yaşanan olaylarda Cumhurbaşkanı ve ailesine hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlatılmıştı. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet', 'görevli memura mukavemet' ve 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlarından 206 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Tutuklananların sayısı 198'e yükseldi

Gözaltına alınan şüphelilerden 22'si 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Aynı soruşturma çerçevesinde tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 44 şüpheliden 8'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şüphelilerden 10'una ev hapsi tedbiri uygulanırken, tutuklanan şüphelilerin sayısı 198'e yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmamoğlu'nun Tutuklanmasının Ardından 198 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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