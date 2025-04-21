İmamoğlu Protestolarına Katılan 49 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları izinsiz gerçekleştirdikleri eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 49 sanığın yargılanmasına başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik terör ve yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmaları yasak kararına uymayarak izinsiz eylemlerle protesto ettikleri iddia edilen 49 sanığın yargılanmasına başlandı. İstanbul 70. Asliye Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada, başka suçtan tutuklu bulunan 14 sanık ile avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar da katıldı. Duruşmada savunma yapan sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

Ara karar açıklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme, olay anına ait görüntüler bilirkişi incelemesinden döndükten sonra sanık avukatlarına görüntülerde kendi müvekkillerinin olup olmadığına dair beyanda bulunmak üzere süre verilmesine karar verdi. İstanbul Valiliği'ne toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkin yasaklama ve uzatılma kararının ilan edilip edilmediği, ilan edilmişse hangi vasıtalar ile hangi tarihte ilan edildiğine ilişkin yazı yazılmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 49 kişi 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı. Hazırlanan iddianamede, İstanbul'da farklı noktalarda söz konusu yasaklama kararlarına uymayarak çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşler düzenlendiğinin tespit edildiği, şüphelilerin İstanbul Valiliğince alınan yasaklama kararına ve dağılmaları yönünde ikaz edilmelerine rağmen "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü"nde bulunmaya devam ettikleri ve uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar ettikleri aktarıldı. Hazırlanan iddianamede, 49 şüphelinin 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet' suçundan 6'şar aydan 3'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL