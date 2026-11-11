İmamoğlu suç örgütü davasının 7. oturumunda tutuklu sanıklar tahliye talep etti

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının yedinci oturumunda tutuklu sanıklar tahliye taleplerine yönelik savunma yaptı.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının yedinci oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuklu bulunan sanıkların tahliyeye yönelik savunmaları dinlendi. Duruşmada tutuklu sanık İBB Emlak Yönetim Daire Başkanı Kağan Sürmegöz beyanda bulundu. Sürmegöz hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, örgüt içerisinde hem örgüt yöneticisi Fatih Keleş hem de Murat Ongun'un hiyerarşisi altında bulunduğu belirtilmişti. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından düzenlenen tevdi raporunda diğer sanıkların yetkilisi olduğu usulsüz ihalelerde, muvazaalı sözleşmeler imzalanmasında ve hileli ecrimisil tahsilatlarında Sürmegöz'ün sorumluluğunun bulunduğuna dair hususların yer aldığı da iddianamede aktarılmıştı. Sürmegöz ifadesinde, "Hiçbir şekilde bir suç örgütü üyesi olmadım. Hiçbir şekilde haksız bir menfaat elde etmedim. Hukuka aykırı bir talimat yerine getirmedim, almadım. Zaten haksız bir menfaat temin ettiğimi, rüşvet aldığımı beyan eden de yok. Üst düzey görev almaya başladığım 2016 yılında belediyemizin reklam geliri sadece 27 milyondu. 2026 yılında ise bu rakam 2.5 milyarları aştı. Daire Başkanlığı görevine geldiğim süreçte ise 2022 yılında Daire Başkanlığımızın geliri 805 milyondu. Tutuklandığım 2025 yılının sonunda 8.8 milyar olarak neticelenmiştir. Biz sadece görevimize layık olmaya çalıştık. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir husus yoktur. Tutuksuz yargılanmamı talep ediyorum" dedi.

"Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarına CHP ile sözleşme yaparak destek oldum"

İddianamede tutuklu sanık Necati Özkan'ın ise Akmerkez'deki ofisinde farklı tarihlerde İBB ve iştiraklerinde görevli üst düzey yönetici, örgüt üyesi şüpheliler ve belediyeden usulsüz iş alan bazı reklam şirketlerinin yetkilileri ile toplantı yaptığı belirtilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun hiyerarşisi içerisinde vatandaşların kişisel bilgilerinin ele geçirildiği, yabancı istihbarat servisi elemanlarına aktarıldığı ve Necati Özkan'ın da buna iştirak ettiği iddianamede ifade edilmişti. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı Özkan duruşmada, "Ben suç örgütü üyesi değilim, hiçbir zaman olmadım. Ben herhangi bir menfaat temin etmiş değilim, beytülmala elimi uzatmış değilim. Ben İBB'de herhangi bir yetkiye sahip olmadığım gibi herhangi bir huzur hakkı alabilecek durumda da olmadım. İBB ile hiçbir ilişkim olmadı. Sadece dışarıdan Sayın Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarına, Cumhuriyet Halk Partisi ile sözleşme yaparak destek oldum. Dolayısıyla bu zulme son verilmesini talep ediyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Ardından tutuklu sanık avukat Mehmet Pehlivan savunma yaptı. İddianamede, Pehlivan hakkında örgüt yöneticilerinin hiyerarşisine dahil olmadığı ve örgütün hukuk grubu içerisinde yer aldığı belirtilmişti. Pehlivan'ın suç örgütüne yönelik yapılan operasyondan önce örgütsel toplantılar yaparak, örgütün çözülmesi ve dağılmasını engellemeye yönelik örgüt liderine ait talimatları ilettiği, yapılan toplantılara katılan örgüt üye ve yöneticilerine yönelik toplantı öncesinde telefonlarını kapatmaları, yurt dışına kaçmak isteyen kişilere kolaylık sağlayacakları hususunda vaatlerde bulunduğu açıklanmıştı. Pehlivan savunmasında, "Hukuk bürosunda yapılan toplantıda hiç olmadım. İddianamenin dayandığı HTS kayıtları benim bu toplantıda olmadığımı söylüyor. Toplantıya katıldığını beyan eden kişiler de benim bu toplantıda olmadığımı söylüyor. Toplantının yapıldığı saatte ben toplantı yerinden 60 kilometre uzaktaki Kadıköy ilçesindeyim. Bu iddianame beni İmamoğlu'nun avukatı olmakla cezalandırıyor" dedi.

Duruşmaya tutuklu sanıkların tahliyeye yönelik beyanları ile devam edilmek üzere öğle arası verildi.