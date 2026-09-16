İmamoğlu ve 12 sanığın yargılandığı seçim kanunu davası 21 Ekim'e ertelendi
Ekrem İmamoğlu ve tutuksuz 12 sanığın 'seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi. Duruşmanın ileri bir tarihe bırakılmasıyla sanıklar hakkındaki yargı süreci devam edecek.
Ekrem İmamoğlu ve tutuksuz 12 sanığın 'seçim kanununa muhalefet' suçundan yargılandığı dava 21 Ekim'e ertelendi.
Kaynak: İHA
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