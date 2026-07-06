İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün 'siyasal casusluk' suçundan yargılandığı dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilerek ertelendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu, stratejist Necati Özkan, gazeteci Merdan Yanardağ ve teknoloji yatırımcısı Hüseyin Gün'ün 'siyasal casusluk' suçundan yargılandığı dava, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedilerek ertelendi. - Son Dakika
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