İmralı Cezaevi\'nde tutuklu olan PKK\'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

27 eyleme karışmış sakarya olaylarında boy göstermiş silopide karakol baskınında 9 askeri şehit etmiş 94 ten beridew tutuklu bulunuyormuş sabıkaya bak..... bunu tahliye edip ortada gram suç bulunup millete sunulamadan iddanamesi bile hazırlanmadan ekrem imamoğlunu yatıracaksınız sonra adaletten bahsedeceksiniz

ekrem in gram suçu yok git onu ekremin yol arkadaşı olupta onu satan chp lilere sor ne içiyorsanız bizede söyleyin arada bizde kafa demeyelim

mustafa başkaya:

30 yılını dolduran kimse cezaevinde tutulamaz. kaç defa olursa olsun ağırlaştırılmış müebbetin yatarı 30 yıl. sadece kural 2 sene enfazla tutabilir. İmamoğlu sanki suçsuz gibi konuşup algı oluşturmaya çalışman çok komik