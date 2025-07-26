İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

İmralı Cezaevi\'nde tutuklu olan PKK\'lı Veysi Aktaş tahliye edildi
26.07.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'nın kendini feshettiğini açıkladığı video mesajda solunda oturan, PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş 31 yıl 3 ay sonra İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Cezaevinde 30 yılını dolduran tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 1 yıl 3 ay ertelenen ve 10 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi.

31 YIL 3 AY SONRA TAHLİYE EDİLDİ

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran'la birlikte İmralı Cezaevi'ne sevk edilmişti.

İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi

CEZASI 1 YIL 3 AY ERTELENMİŞTİ

Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce 1 yıl daha sonra ise 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi 1 yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz'da bulunduğu İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.

Kaynak: ANKA

Abdullah Öcalan, İmralı Adası, Güvenlik, Cezaevi, 3-sayfa, Güncel, İmralı, Gündem, Hukuk, Terör, Dünya, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Taylan Özgür:
    27 eyleme karışmış sakarya olaylarında boy göstermiş silopide karakol baskınında 9 askeri şehit etmiş 94 ten beridew tutuklu bulunuyormuş sabıkaya bak..... bunu tahliye edip ortada gram suç bulunup millete sunulamadan iddanamesi bile hazırlanmadan ekrem imamoğlunu yatıracaksınız sonra adaletten bahsedeceksiniz 92 28 Yanıtla
    DURU TEMİZLİK:
    ekrem in gram suçu yok git onu ekremin yol arkadaşı olupta onu satan chp lilere sor ne içiyorsanız bizede söyleyin arada bizde kafa demeyelim 7 8
    mustafa başkaya:
    30 yılını dolduran kimse cezaevinde tutulamaz. kaç defa olursa olsun ağırlaştırılmış müebbetin yatarı 30 yıl. sadece kural 2 sene enfazla tutabilir. İmamoğlu sanki suçsuz gibi konuşup algı oluşturmaya çalışman çok komik 3 5
    Taylan Özgür:
    30 yılını dolduran tutulamaz falan filan hayırdır la mustafa pkklımısın ??? 3 1
  • Aa145394:
    yazık... bu daha başlangıç açın gözünüzü artık açın eyyy çakma ülkücüler görün bunları görün 45 10 Yanıtla
  • Ali Yıldız:
    akpmhp iyi demleniyor … yazıklar olsun size … seçimlerde muhalefete neler söylediniz ne iftiralar attınız… her şeyi geçiyorum halen bu akpmhp peşinden koşan arkadaşlara söylüyorum… Vİcdanınız rahat mı !!! 36 4 Yanıtla
    mustafa başkaya:
    bu fetöcüler algı ya devam etmekte 3 0
  • Mehmet Topuz:
    benim hakkım helal değil bu kararı veren onaylayan kim varsa 33 2 Yanıtla
  • mesut:
    Şirazeniz kaymış sizin Allah Affetsin Toprak kabul etmiyecek sizi ve destekcilerinizi 33 2 Yanıtla
    Hursit Yavas:
    toprak her seyi kabul eder kimine cezalandirmak icin kimini mujdelendirmek icin … 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı 30 yıllık bakkal mahallelinin elinde avucunda ne varsa alıp kaçtı: Kardeşim yapar o yapmazdı
Osimhen’in Galatasaray’a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı Osimhen'in Galatasaray'a imza atmamasının sebebi ortaya çıktı
Arda Turan’ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası
Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi Bilecik ve İzmir afet bölgesi ilan edildi
Bir garip olay Bekçi, bekçiyi yakaladı Bir garip olay! Bekçi, bekçiyi yakaladı
TRT’den çıkarılan Aybüke Pusat’ın yeni adresi belli oldu TRT'den çıkarılan Aybüke Pusat'ın yeni adresi belli oldu
Ümraniye’de 4 katlı binada yangın Ümraniye'de 4 katlı binada yangın
Banu Alkan’dan Burak Özçivit’in yeni imajına sürpriz tepki Banu Alkan'dan Burak Özçivit'in yeni imajına sürpriz tepki
4 kadın dakikalarca kavga etti Erkekler bile ayıramadı 4 kadın dakikalarca kavga etti! Erkekler bile ayıramadı
SGK’den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza SGK'den kayıt dışı istihdama 1,5 yılda 3,5 milyar lira ceza
Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi Otomobil takla attı, 3 kişi feci şekilde can verdi

11:55
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
ÖTV zammı sonrası ilandaki araçların fiyatları tek tek değişiyor
11:37
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu’nun bakışları olay oldu
Ali Koç ile Aziz Yıldırım tokalaştı, Mahmut Uslu'nun bakışları olay oldu
11:17
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
Ters kelepçeyle gözaltına alınan Meral Kaplan, adliyeye gözyaşları içinde sevk edildi
11:13
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı Açıklama inanılmaz
Doktor ve hemşirenin uygunsuz görüntüleri paylaşıldı! Açıklama inanılmaz
09:51
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
MSB hastanede şehit olan 2 askerin ilk otopsi raporunu paylaştı
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump’la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
14:34
Libya’da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
Libya'da aracının deposunu fullemek isteyen Türk vatandaşın büyük şaşkınlığı
14:19
3 ilde alevlerle mücadele Biri sönmeden diğeri başlıyor
3 ilde alevlerle mücadele! Biri sönmeden diğeri başlıyor
14:19
Görüntüyü izlemeniz lazım Oosterwolde, Mourinho’ya Icardi meselesini böyle anlattı
Görüntüyü izlemeniz lazım! Oosterwolde, Mourinho'ya Icardi meselesini böyle anlattı
14:18
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
Bez yerine plastik poşet sarılmış açlıktan ölmek üzere olan çocuğun yürek burkan hikayesi
14:02
Ahmet Minguzzi’nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
14:01
Dehşet evi 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
Dehşet evi! 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü
13:56
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
Sevcan hemşire ölüme böyle gitmiş! Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
13:40
IDEF 2025’te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
IDEF 2025'te imza yağmuru: TÜBİTAK, yerli teknoloji için kolları sıvadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2025 12:00:38. #7.11#
SON DAKİKA: İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.