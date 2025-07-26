Cezaevinde 30 yılını dolduran tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla 1 yıl 3 ay ertelenen ve 10 yıldır İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK terör örgütü hükümlüsü Veysi Aktaş tahliye edildi.
İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. PKK terör örgütü hükümlüsü Aktaş, 2013-2015 arasındaki çözüm sürecinde Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran'la birlikte İmralı Cezaevi'ne sevk edilmişti.
Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Fakat Aktaş'ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla ilk önce 1 yıl daha sonra ise 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi 1 yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz'da bulunduğu İmralı Cezaevi'nden tahliye edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › İmralı Cezaevi'nde tutuklu olan PKK'lı Veysi Aktaş tahliye edildi - Son Dakika
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