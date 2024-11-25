İmran Khan Destekçileri ile Polis Arasında Çatışma

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Cezaevinde bulunan Pakistan'ın eski Başbakanı Imran Khan'ın destekçileri ile polis arasında çıkan çatışmalarda 1 polis hayatını kaybetti, 124 polis yaralandı.

Pakistan'da geçtiğimiz yıl ağustos ayından bu yana cezaevinde bulunan eski Başbakanı Imran Khan'ın çağrısı üzerine sokağa inen destekçileri başkent İslamabad yakınlarında polisle çatıştı. Polis, Khan destekçilerine göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Khan'ın destekçilerinin İslamabad'a girişini engellendi.

Çıkan şiddet olaylarında 1 polis hayatını kaybetti, 124 polis de yaralandı. Polis memurunun başında yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, çıkan şiddet olaylarının kınayarak, suçluların tespit edilerek en ağır şekilde cezalandırılacağını açıkladı.

"Son nefesime kadar kalacağım"

Khan'ın eşi Büşra Khan ise yayınladığı video mesajında, İslamabad'a ulaştıklarını ve herkesin başkente gelmesi gerektiğini belirterek, "Kardeşlerim, Imran bizimle olmadığı sürece bu yürüyüşü sona erdirmeyeceğiz. Son nefesime kadar orada kalacağım ve hepiniz beni desteklemelisiniz. Bu sadece kocamla ilgili değil, ülke ve onun lideriyle ilgili" dedi.

Başkente giden yollar kapatılmıştı

İslamabad'da toplanması beklenen Khan destekçilerini engellemek için başkente giden yollar konteyner ve araçlarla kapatılmıştı. İslamabad'da tüm yürüyüş ve gösteriler yasaklanmış, iletişim hizmetleri kısıtlanmıştı. Başkentte ayrıca şiddet olaylarına karşı çok sayıda polis görevlendirilmişti. - İSLAMABAD