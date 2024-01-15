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İnebolu'da buzlanan rampayı çıkamayan araçlar traktörle çekildi - Son Dakika
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İnebolu'da buzlanan rampayı çıkamayan araçlar traktörle çekildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyü grup yolunda kar ve buzlanma nedeniyle yolda kalan araçlar, traktör yardımıyla çekildi. Gün içerisinde meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada trafik kazası yaşandı ancak yaralanan olmadı. Vatandaşlar, yolun buzlanmaya karşı kumlanmasını talep etti.

İnebolu\'da buzlanan rampayı çıkamayan araçlar traktörle çekildi
15.01.2024 - 20:42,  Güncelleme: 20:42
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde buzlanan rampayı çıkamayan araçlar, traktörle çekildi.

İnebolu ilçesine bağlı Korupınar köyü grup yolunda araçlar, kar ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Rampayı çıkamayan araçların ilk etapta bagajına yolcular oturdu. Buna rağmen buzla kaplı yolu çıkamayan araçlar, traktörle çekildi.

Gün içerisinde grup yolunda meydana gelen buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada trafik kazası yaşandı. Kazalarda araçlarda hasar oluşurken, yaralanan ise olmadı. Vatandaşlar, yolun buzlanmaya karşı kumlanmasını istedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: İnebolu'da buzlanan rampayı çıkamayan araçlar traktörle çekildi - Son Dakika
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