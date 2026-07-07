İnebolu\'da İşçi Malzeme Altında Kaldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üzerine çalıştığı inşaatta yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, İnebolu ilçesi Yukarı Hatipbağı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi R.E., üzerine malzeme düşmesi neticesinde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından il müdahalesi yapılan yaralı, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU