İnebolu'da Kaçak Balık Yakalandı - Son Dakika
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İnebolu'da Kaçak Balık Yakalandı

İnebolu\'da Kaçak Balık Yakalandı

İnebolu'da yol kontrolünde kaçak 56 kasa küçük balık ele geçirildi, sürücüye ceza kesildi.

06.10.2024 11:27
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yapılan yol kontrolünde, bir minibüs içerisinde 56 kasa avlanabilir boydan küçük balık ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı ve TCSG-96 Komutanlığı koordinasyonunda yapılan yol kontrolleri sırasında, E.D. idaresindeki minibüs durduruldu. Minibüste yapılan kontrollerde sürücünün nakil belgesinin olmadığı belirlendi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde balıkların avlanabilir boydan küçük olduğu belirlendi. Minibüste bulunan 56 kasa dolusu istavrit, çinekop ve lüfer balığına ekipler tarafından el konuldu.

Balıkların Özlüce balıkçı barınağında yüklediği tespit edilirken, araç sürücüne nakil belgesi olmadığı ve izinli olmayan alandan yükleme yaptığı gerekçesi ile 10 bin 494 TL idari para cezası uygulandı. El konulan balıklar ise İnebolu İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da Kaçak Balık Yakalandı - Son Dakika

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