İnebolu\'da Matematik Öğretmeni Treyler Rampa Kazası Sonucu Yaralandı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde dere çalışmalarını yürüten şirkete ait lowbed olarak bilinen treylerin arkasında bulunan rampa, matematik öğretmeninin üzerine düştü. Yaralanan öğretmen hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali karşısında yol kenarında dere çalışmasını yürüten şantiye işletmesine ait treylerin yükleme rampası, o sırada İnebolu Terminali'ne bir akrabasını bıraktıktan sonra olay yerinden geçmekte olan İnebolu Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi'nde matematik öğretmeni olarak görev yapan Sadık Yılmaz'ın üzerine düştü.

Yüzlerce kiloluk demir yığınının altında kalan Yılmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ bacağından yaralanan Yılmaz, ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. - KASTAMONU