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İnebolu'da Otomobil Çaya Uçtu: 3 Yaralı - Son Dakika
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İnebolu'da Otomobil Çaya Uçtu: 3 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir Tofaş otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten çaya uçtu. Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İnebolu\'da Otomobil Çaya Uçtu: 3 Yaralı
20.01.2024 - 15:51,
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kontrolden çıkan Tofaş marka otomobilin yaklaşık 3 metre yükseklikten çaya uçması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Terminal Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen biliye göre, Mustafa Güloğlu idaresindeki 37 ABU 388 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Söke Çayına uçtu. Yaklaşık 3 metre yüksekten düşerek ters dönen otomobildeki Mustafa Güloğlu ile ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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