İnebolu'da Sulama Hortumu Hırsızlığı - Son Dakika
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İnebolu'da Sulama Hortumu Hırsızlığı

İnebolu\'da Sulama Hortumu Hırsızlığı
20.06.2026 13:17
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Kastamonu'nun İnebolu'da bin metre sulama hortumu çalındı, köylüler susuz ve mağdur kaldı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bin metre uzunluğunda sulama hortumu çalındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu'ya bağlı Özbaşı köyünde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce gerçekleştirilen hırsızlık olayı, köy halkını susuz ve mağdur bıraktı. Köyün şebeke suyuna bağlı olan yaklaşık bin metre uzunluğundaki bahçe sulama hortumu çalındı.

Olayın ardından Özbaşı Köyü Muhtarı Mustafa Demir, İnebolu İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek şikayette bulundu. İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, jandarma ekiplerinin ise şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"Köylü vatandaşımız şu anda mağdur"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin açıklamalarda bulunan Özbaşı Köyü Muhtarı Mustafa Demir, hırsızların köyün tarımsal üretimi ve günlük su ihtiyacı için hayati önem taşıyan sulama hattını hedef aldığını belirterek, "Özbaşı köyümüzün şebeke suyuna bağlı olan bahçe sulama hortumu, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalınmıştır. Çalınan sulama hortumumuzun maddi değeri yaklaşık 25-30 bin TL civarındadır. Bu hırsızlık nedeniyle köylü vatandaşlarımız şu anda çok zor durumda ve mağdur kalmıştır. Olayın hemen ardından İlçe Jandarma Komutanlığımıza giderek resmi şikayetimizi sunduk. Jandarma ekiplerimiz sağ olsunlar konuyla yakından ilgilenerek soruşturma başlattılar. Fail ya da faillerin bir an önce yakalanmasını ümit ediyoruz" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, 3. Sayfa, İnebolu, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnebolu'da Sulama Hortumu Hırsızlığı - Son Dakika

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