İnebolu'da Yangın: Uzatma Kablosu Neden Oldu - Son Dakika
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İnebolu'da Yangın: Uzatma Kablosu Neden Oldu

İnebolu\'da Yangın: Uzatma Kablosu Neden Oldu

Kastamonu İnebolu'da uzatma kablosunun aşırı ısınması sonucu çıkan yangında eşyalar yandı.

01.03.2025 00:23
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde prize takılan uzatma kablosunun aşırı ısınması neticesinde çıkan yangında, evde bulunan eşyalar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, İnebolu ilçesi Taşoluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.İ.'ye ait evde prize takılan uzatma kablosu ısınarak alev aldı. Eşyaların tutuşması neticesinde odada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine İnebolu ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler vatandaşların da yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.

Yangından etkilenen S.İ. ile M.İ., sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yangında evdeki eşyalarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da Yangın: Uzatma Kablosu Neden Oldu - Son Dakika

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