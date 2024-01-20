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İnebolu'da üç otomobilin karıştığı kaza, sürücüler yara almadan atlatıldı - Son Dakika
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İnebolu'da üç otomobilin karıştığı kaza, sürücüler yara almadan atlatıldı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında üç otomobil birbirine çarptı. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda yoğunluk oluştu.

İnebolu\'da üç otomobilin karıştığı kaza, sürücüler yara almadan atlatıldı
20.01.2024 - 12:37,
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, İnebolu-Kastamonu karayolu İkiçay mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göe, kavşaktan yola çıkan otomobil ile seyir halindeki

başka bir otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kazada sürücüler yara almadan kurtuldu. Kaza sebebiyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda yoğunluk oluştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da üç otomobilin karıştığı kaza, sürücüler yara almadan atlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnebolu'da üç otomobilin karıştığı kaza, sürücüler yara almadan atlatıldı - Son Dakika
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