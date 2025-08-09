Iğdır'ın Çalpala köyünde su kanalı etrafında otlarken dengesini kaybedip suya düşen inek kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre Iğdır'ın Çalpala köyünde otlayan bir inek, dengesini kaybederek su kanalına düştü. Akıntıya kapılan hayvanı gören köylüler, durumu hemen yakındaki kum ocağında çalışan kepçe operatörüne bildirdi. İki köylü suya girerek ineği iple bağladı. Kepçe yardımıyla kanaldan çıkarılan inek, sahibine teslim edildi. - IĞDIR
Son Dakika › 3.Sayfa › İneği Su Kanalından Kurtardılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?