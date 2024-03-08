İnegöl Belediyesi Ramazan Ayı Öncesi Denetimleri Sıklaştırdı

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İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimleri arttırdı. Resmi ve sivil ekiplerle yapılan ani denetimlerde, özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün grupları ve sektörler mercek altına alındı. 19 işletmede ihlal görülürken, ihlal tekerrürü tespit edilen işletmelerde sınırlı süreli kapamalar gerçekleştirileceği ifade edildi.

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ramazan ayı öncesi denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle ramazan ayında tüketimi yoğun olan ürün gruplarına ilişkin sektör denetimleri yoğun bir şekilde yapılmaya devam ediyor. İnegöl Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayı öncesi Zabıta Müdürlüğümüz halk sağlığını korumak ve fırsatçılığa izin vermemek adına tüm ekipleriyle sahaya indi. Rutin denetimlerin yanında bu süreçte ani denetimlerle işletmeler mercek altına alındı. Bu kapsamda şehrimizdeki zincir marketler başta olmak üzere tüm marketler gerek planlı gerekse de plansız ani denetime abi tutulmaktadır. Bu denetimler sivil ve resmi kıyafetli ekiplerce gerçekleştirilirken denetimlerde; fahiş fiyat, kasa-raf etiket kontrolleri, hijyen, son kullanma tarihi, ruhsat, işgal gibi konularında denetimler gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimlerde 19 ihlal tespit edilmiş ve bu işletmelere idari yaptırım uygulanmıştır. Özellikle bazı zincir market şubelerinde ihlallerin şube bazında tekerrür ettiği tespit edilmiştir. İhlal tekerrürü tespit edilen işletmelere sınırlı süreli kapatma uygulanacağı ifade edilmiştir"

Vatandaşlarımızın ihbar ve şikayetlerini ürün, satış fişi ve etiket resimleri ile birlikte 153 ve WhatsApp hatlarımız üzerinden bizlere bildirmesini rica ederiz. - BURSA