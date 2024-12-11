Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 katlı ev cayır cayır yandı.
Yangın saat 08.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Sungurpaşa mahallesinde bulunan 2 katlı evde meydana geldi. Evin bitişiğindeki depoda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. O sırada alevler eve sıçradı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek bir saatte söndürdüler. Yangın sonucu 1 ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de 2 Katlı Ev Yandı - Son Dakika
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