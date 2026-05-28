İnegöl\'de Aniden Bastıran Yağmur Sokakları Göle Çevirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış bazı mahallelerde yolları göle çevirdi.

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında aniden etkisini gösteren sağanak yağış, mahalle sakinlerini hazırlıksız yakaladı. Kısa sürede etkisini artıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yeniceköy Mahallesi'nde etkili olduğu görülen yoğun yağış vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Uzaktan hortumu andıran görüntüler mahalle sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu. Yağış sırasında çakan şimşekler de amatör kameralara yansıdı.

Mahallede kısa süre etkili olan sağanak yağış sonrası vatandaşlar tedirgin anlar yaşarken, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan İnegöl'ün kırsal Akıncılar mahallesinde ise ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. - BURSA