İnegöl'de Asayiş Uygulaması - Son Dakika
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İnegöl'de Asayiş Uygulaması

İnegöl\'de Asayiş Uygulaması
07.07.2026 00:41
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İnegöl'de 200 polisin katılımıyla geniş çaplı asayiş denetimi yapıldı, çok sayıda kontrol gerçekleştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Narkotik, KOM, Trafik Denetleme ile İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği uygulamaya yaklaşık 200 polis katıldı. Uygulama havadan da görüntülendi. İlçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimlerde şüpheli şahıslar ile araçlar tek tek kontrol edildi. Ekipler, sürücülerin evraklarını incelerken, Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları da yaptı. Umuma açık iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirilerek işletmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edildi.

Öte yandan, Bursa-Ankara karayolu üzerindeki İnegöl girişinde kurulan uygulama noktasında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de emniyet güçlerine destek verdi. Ortak uygulamada ilçeye giriş ve çıkış yapan araçlar durdurularak sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

Bin 442 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı, 4 aranan şahıs yakalandı. 520 araç kontrol edilirken, 18 araç sürücüsüne toplam 310 bin 954 TL cezai işlem uygulandı, 1 araç trafikten men edildi. Park ve bahçe uygulamasında; 275 şahsın UYAP sorgulaması yapıldı. Umuma açık iş yerleri denetiminde 405 şahsın UYAP sorgulaması yapılırken, 22 iş yeri kontrol edildi. 3 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edildi

Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, suç ve suçlularla etkin mücadele etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın belirli aralıklarla devam edeceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Asayiş, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Asayiş Uygulaması - Son Dakika

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