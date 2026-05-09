İnegöl\'de Beton Mikseri ve Minibüs Çarpıştı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikseri ile tur minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Huzur mahallesi girişinde meydana geldi. Mobilya Vadisi Sokak'ta seyir halinde olan Emin B. (30) yönetimindeki 16 HY 639 plakalı beton mikseri, ara sokaktan çıkan sürücü Ahmet A. (66) idaresindeki 16 ABS 759 plakalı tur minibüsüyle çarpıştı. Kazada tur minibüsünün sürücüsü ve yolcusu Aynur K. (54) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA