İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı

İnegöl\'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı
31.05.2026 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de amca çocukları arasındaki kavgada Mehmet D. bıçaklanarak ağır yaralandı, Ali D. kaçtı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde amca çocukları arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet D. (42) ile amcasının oğlu Ali D. arasında sokakta henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında Ali D., elindeki bıçakla Mehmet D.'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden 5 kez bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Mehmet D. ağır yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

Yakınları tarafından özel araçla yola çıkarılan yaralıya, ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri öncülük etti. Mehmet D., jandarma aracının eskortluğunda hızla hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındı.

Doktorların müdahale ettiği yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Ali D.'nin yakalanması için jandarma ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İnegöl, Kavga, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti Mafya liderinin 200 milyon euroluk serveti devlete geçti
TikTok’ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı TikTok'ta 11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anneye gözaltı
Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar’dan haber var Apar topar hastaneye kaldırılan Reha Muhtar'dan haber var
Adıyaman’da trafik kazasında ölü sayısı 4’e yükseldi Adıyaman'da trafik kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış Özgür Özel, Kılıçdaroğlu görüşmesini anlattı! Her teklifte aynı kelimeyi kullanmış
Afra Saraçoğlu’nun İspanya’daki transparan tarzına yorum yağdı Afra Saraçoğlu'nun İspanya'daki transparan tarzına yorum yağdı

17:55
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
CHP’de yargı krizi derinleşiyor: 221 eski milletvekilinden kurultay çağrısı
17:29
Uruguay’ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu Lucas Torreira yok
Uruguay'ın 2026 Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Lucas Torreira yok
17:28
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
ABD Başkanı Trump: Tom Barrack, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacak
17:12
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
Alkol satışına yeni düzenleme geliyor
16:09
Tatilciler dönüş yolunda Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
Tatilciler dönüş yolunda! Tekirdağ ve İzmit yolunda trafik kilit
16:06
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Bomba iddia: Ali Koç kulüp satın alıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 18:41:12. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.