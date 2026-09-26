İnegöl\'de bir şüphelinin evinde 1 kilo 71 gram kubar esrar bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde, İnegöl ilçesinde yaşayan 1 şüphelinim ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 1 kilo 71 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.