İnegöl\'de bir şüphelinin evinde 1 kilo 71 gram kubar esrar bulundu

İnegöl'de bir şüphelinin evinde 1 kilo 71 gram kubar esrar bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda bir şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada 1 kilo 71 gram kubar esrar ile 1 hassas terazi ele geçirildi ve şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı emrindeki görevli ekipler tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yapılan operasyon neticesinde, İnegöl ilçesinde yaşayan 1 şüphelinim ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada; 1 kilo 71 gram kubar esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Evinde uyuşturucu bulunan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?