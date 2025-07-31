Bursa'nın İnegöl ilçesinde Gross 16 zincir marketin bir şubesinde üzerine sıcak su dökülen çalışan yaralandı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Kocatepe Sokak'ta faaliyet gösteren Gross 16 markette meydana geldi. Market çalışanı Ezgi A. (24), ısıtıcıyla su ısıttı. Isıtıcıyı tuttuğu sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kaynar su genç kızın üzerine döküldü. Bacaklarında 2. derece yanıklar oluşan genç kız, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Çalışana Kaynar Su Döküldü - Son Dakika
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