İnegöl\'de Çatı Yangını

3.Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi Yeşil Çıkmazı üzerinde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında çatı katında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA