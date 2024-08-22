İnegöl\'de çıkan yangın traktöre sıçradı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otluk alanda çıkan yangın traktöre sıçradı. Alev topuna dönen araç itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Karagölet köyünde otluk alanda çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Park halindeki traktöre sıçrayan yangın, aracı alev topuna çevirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına hızla müdahale eden ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alırken, araçta ciddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı. - BURSA
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