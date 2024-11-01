İnegöl'de Çocukların Yangın Oyunu Hastaneye Götürdü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Çocukların Yangın Oyunu Hastaneye Götürdü

İnegöl\'de Çocukların Yangın Oyunu Hastaneye Götürdü

2 kardeşin çakmakla oynaması sonucu çıkan yangında 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

01.11.2024 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı apartmanda 2 kardeşin çakmakla oynaması nedeniyle meydana gelen yangında 5 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında meydana geldi. İddiaya göre 6 yaşındaki Baran Ç. ve ablası Ecrin Ç. (10), yatak odasında çakmakla oynamaya başladı. Çakmaktan çıkan kıvılcım battaniye ve yorganları tutuşturdu. Çıkan alevleri gören çocuklar durumu annesine bildirdi. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan anne Nuriye Ç. (39), durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen anne ve 4 çocuğu olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın sonucu yatak odasında hasar meydana geldi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, İnegöl, Yaşam, bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Çocukların Yangın Oyunu Hastaneye Götürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:46 Karar Resmi Gazete’de Türk lirası mevduat stopajı artırıldı Karar Resmi Gazete'de! Türk lirası mevduat stopajı artırıldı
00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 08:02:57. #1.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Çocukların Yangın Oyunu Hastaneye Götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.