İnegöl\'de düğün eğlencesinde magandalar tabancalarla havaya ateş etti

Bursa'nın İnegöl ilçeainde düzenlenen düğün eğlencesinde yine magandalar sahnedeydi. Araçlardan inen şahıslar tabancalarla havaya ateş etti. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
İnegöl'de Huzur Mahallesi'nde düzenlenen düğün eğlencesine yine magandaların gölgesi düştü. Gelin almaya giderken yolu kapatan düğün konvoyunda bulunan kişiler araçlarından inerek tabancalarla havaya defalarca ateş etti.
Silahlı kişiler, çevredekilere aldırış etmeden defalarca havaya ateş etti. Şüpheliler daha sonra olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - BURSA
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Çorum'un Alaca ilçesinde, para isteme mevzusu nedeniyle çıkan tartışmada iki genç bıçaklandı. İki grup arasında yaşanan olayda, S.A.Ü. ve K.B. isimli gençler, önlerini kesen B.D. ve A.T.'yi bıçaklayarak yaraladı. Yaralanan gençler, Alaca Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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