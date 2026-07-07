İnegöl'de Fabrika Bahçesinde Yangın - Son Dakika
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İnegöl'de Fabrika Bahçesinde Yangın

İnegöl\'de Fabrika Bahçesinde Yangın
07.07.2026 00:29
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İnegöl'deki orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri fabrikasının bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde üzerinde bulunan orman ürünleri fabrikasının bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahçede istiflenen ahşap atıkları henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İnegöl İtfaiyesi ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yoğun çalışmalar sonucu yangının fabrikanın üretim alanına ve diğer bölümlerine sıçraması önlenirken, bahçedeki ahşap atıklarında maddi hasar oluştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, İnegöl, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Fabrika Bahçesinde Yangın - Son Dakika

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