İnegöl'de Feci Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İnegöl'de Feci Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de Feci Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

İnegöl'de meydana gelen kazada, otomobil kamyonun altına girdi; sürücü 2 gün sonra öldü.

04.05.2025 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin kamyonun altına girdiği kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsü toprağa verildi.

Kaza, 2 Mayıs saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine seyir halinde olan Muhammed Can (23) yönetimindeki 16 K 4822 plakalı otomobil, Kulaca Mahallesi mevkiindeki Karayolları Denetim İstasyonuna giriş yapmak için yavaşlayan Adil H. (31) yönetimindeki 31 ADH 871 plakalı kamyona arkadan çarptı. Otomobil, şiddetli çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girdi. Kazada ağır yaralanan ve Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen genç sürücü, yapılan tüm müdahalelere 2 gün sonra hayatını kaybetti. Muhammed Can'ın cenazesi kırsal Eski Bahçekaya Mahallesinde cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kamyon şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, İnegöl, bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Feci Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:15:27. #7.13#
SON DAKİKA: İnegöl'de Feci Kaza, Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.