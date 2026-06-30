İnegöl'de Horoz Dövüşü Operasyonu: 50 Gözaltı - Son Dakika
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İnegöl'de Horoz Dövüşü Operasyonu: 50 Gözaltı

30.06.2026 14:13
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda 50 kişi gözaltına alındı, 15 dövüş horozu ele geçirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerince horoz dövüşü yaptırıldığı belirlenen bir eve düzenlenen operasyonda 50 kişi yakalandı, yaklaşık 500 bin TL değerindeki 15 dövüş horozuna el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan bir evde horoz dövüşü yaptırıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, evin çevresini kuşatarak operasyon düzenledi. Baskında, içeride horoz dövüşü yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda, piyasa değerleri yaklaşık 500 bin TL olduğu değerlendirilen 15 adet dövüş horozu ele geçirildi. Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Operasyonda kurtarılan 15 dövüş horozu, gerekli işlemlerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. - BURSA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Horoz Dövüşü, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, İnegöl, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Horoz Dövüşü Operasyonu: 50 Gözaltı - Son Dakika

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