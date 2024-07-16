İnegöl'de İkinci Katın Penceresinden Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İnegöl'de İkinci Katın Penceresinden Düşen Adam Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartmanın ikinci katından düşen Metin Ayyıldız hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Ayyıldız kurtarılamadı. Cenaze, Adli Tıp kurumuna gönderildi ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

16.07.2024 12:32
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikinci katın penceresinden düşen adam hayatını kaybetti.

Olay saat 05.00 sıralarında Turgutalp Mahallesi Goncagül Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında meydana geldi. Apartmanın ikinci katında yaşayan Metin Ayyıldız (46), pencereden sarktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan adama ilk müdahaleyi olay yerine gelen 112 acil servis ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı şahıs yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ayyıldız'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de İkinci Katın Penceresinden Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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