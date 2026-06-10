Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden fabrika inşaatında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Olay, saat 19.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi üzerinde yapımı süren fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan 54 yaşındaki Murat A., montaj çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek yüksekten düştü.
İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, Murat A. daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de inşaatta iş kazası - Son Dakika
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