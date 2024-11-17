Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta vincin kopan çelik halatının üzerlerine düştüğü 2 işçi yaralandı.
Cerrah Mahallesi'ndeki bir apartman inşaatında meydana geldi. Ömer B. (29) ile Ersin D. (25), bir inşaatın üst katlarına vinçle malzeme çıkardıkları sırada vincin çelik halası koptu. Üzerlerine düşen halat nedeniyle yaralanan 2 işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de İnşaatta Vinci Halatı Koptu, 2 İşçi Yaralandı - Son Dakika
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