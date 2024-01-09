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İnegöl'de iş kazası: Genç işçinin eli kesim makinesine kaptı, 2 parmağı koptu - Son Dakika
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İnegöl'de iş kazası: Genç işçinin eli kesim makinesine kaptı, 2 parmağı koptu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya imalathanesinde çalışan genç işçi, elini kesim makinesine kaptırarak 2 parmağını kaybetti. İşçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İnegöl\'de iş kazası: Genç işçinin eli kesim makinesine kaptı, 2 parmağı koptu
09.01.2024 - 11:31,  Güncelleme: 11:33
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde elini kesim makinesine kaptıran genç işçinin 2 parmağı koptu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 28. sokakta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. İmalathanede Yahya Ç. (20) işyerinde ahşapları yatar testere ile kesmeye başladı. Genç işçi, kesim sırasında sağ elini makineye kaptırdı. 2 parmağı kopan genç işçi, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste yapılan ilk tedavinin ardından genç işçi, ambulansla Bursa'da bir özel hastaneye sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de iş kazası: Genç işçinin eli kesim makinesine kaptı, 2 parmağı koptu - Son Dakika


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