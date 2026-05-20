İnegöl'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İnegöl'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti

İnegöl\'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti
20.05.2026 16:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama iş yerinde meydana gelen iş kazasında, asansör boşluğuna düşen iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Yeniceköy Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal doğrama işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yeri sahibi Mehmet Daşdemir (60), iş yerinin ikinci katında bulunan yük asansörüne yöneldi. Asansörün üçüncü katta olduğunu fark edemeyen Daşdemir, yaklaşık 8 metre yükseklikten asansör boşluğuna düştü.

Yakınları tarafından bir süre haber alınamayan adam için iş yerinde arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından Daşdemir, asansör boşluğunda kanlar içerisinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı Mehmet Daşdemir, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Daşdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amasra’da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80’e ulaştı Amasra'da Kurban Bayramı tatilinde 500 bin turist bekleniyor: Doluluk yüzde 80'e ulaştı
Milli takım için marş yazacak mı Tarkan net konuştu Milli takım için marş yazacak mı? Tarkan net konuştu
Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı Türk gençlerinden uluslararası bilim olimpiyatlarında büyük başarı
Gençlerbirliği’nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası’na gidiyor Gençlerbirliği'nin yıldız kalecisi Velho, Dünya Kupası'na gidiyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'de
Julian Schuster, İstanbul’da tarih yazabilir Julian Schuster, İstanbul'da tarih yazabilir

17:30
Tokat’ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
Tokat'ta taşkın nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı
17:28
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza
17:20
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
11 yaşındaki çocuğun öldüresiye darp edildiği anlar güvenlik kamerasında
17:06
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak
16:46
CHP’de neler oluyor İşte Kılıçdaroğlu’nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller
16:01
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
AK Parti grubuna damga vuran an: Cumhurbaşkanı Erdoğan fark edip elini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 18:28:56. #7.12#
SON DAKİKA: İnegöl'de İş Kazası: İş Yeri Sahibi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.